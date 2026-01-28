Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Μητσοτάκης: Συνάντηση με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αύριο

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1), θα προηγηθεί συνάντηση με τον Δένδια

DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15.45 θα συναντηθεί με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Catherine Vautrin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος (στις 10.30 π.μ.) και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI-HN «Κίμων».

