Μητσοτάκης: Συνάντηση με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αύριο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15.45 θα συναντηθεί με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Catherine Vautrin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος (στις 10.30 π.μ.) και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI-HN «Κίμων».