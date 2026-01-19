Μητσοτάκης στους αγρότες: “Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης”

Το μήνυμα να μπει τέλος στην περίοδο έντασης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τους εκπροσώπους των λεγόμενων «σκληρών» αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη της κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και την δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από την μετάπτωση της ΑΔΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.

Αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και έξι παρατηρητές, οι οποίοι θέτουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Απ’ έξω μάλιστα βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος όμως είχε κοπεί από την κυβέρνηση, μετά τη χυδαία σχόλια που είχε κάνει εναντίον του πρωθυπουργού.

Οι βασικοί άξονες των 14 αιτημάτων, που εγκρίθηκαν στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου, αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με έμφαση στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για φυσικούς κινδύνους και νόσους, καθώς και τις επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στην κτηνοτροφία, με αιχμή το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα, όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτρόφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (κλάδος αλιείας), ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)