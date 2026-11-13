Σήμερα η συνεδρίαση της ΕΕ στο Δουβλίνο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσία Μητσοτάκη

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο στην πρώτη τους σύνοδο κορυφής με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη για να συζητήσουν πώς η ένωση μπορεί να προλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στην τεχνολογία αυτή, καθώς και για να αντιμετωπίσουν ζητήματα χρηματοδότησης και άλλα προβλήματα.

Στη σύνοδο συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Οι επίσημες συνομιλίες ξεκίνησαν στις 9:45 το πρωί, ακολουθεί γεύμα γύρω στη 1 το μεσημέρι και συνέντευξη Τύπου προγραμματισμένη προσωρινά για τις 4:15 το απόγευμα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για μια τεχνολογία η οποία υπόσχεται να μεταμορφώσει βιομηχανίες και κοινωνίες, όμως τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει ανησυχίες έπειτα από μια σειρά επεισοδίων με ανεξέλεγκτους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Περαιτέρω αναταραχή προκλήθηκε αυτή την εβδομάδα με την παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης έχασε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές της.

Οι ηγέτες στο Δουβλίνο θα εξετάσουν επίσης πώς μπορούν να ξεπεραστούν προβλήματα όπως η γραφειοκρατία και να θέσουν δικλίδες ασφαλείας.

«Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύω ότι μια πρώτη συζήτηση αφιερωμένη σ’ αυτή, σε επίπεδο ηγετών, χρειάζεται τώρα σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για τον μετασχηματισμό που επιφέρει στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας», έγραψε την περασμένη εβδομάδα στην πρόσκλησή του προς τους ηγέτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mistal AI Αρτύρ Μενς και ο νομπελίστας πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης Τζέφρι Χίντον θα ενημερώσουν τους ηγέτες της ΕΕ.

Η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της, αν θέλει να είναι ένας πρωταγωνιστής στην τεχνητή νοημοσύνη. Μια πρωτοβουλία γνωστή ως Chips Act (Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Μικροκυκλώματα), που εφαρμόσθηκε πριν από τρία χρόνια, φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνει τον στόχο της να προσελκύσει κατασκευαστές και να διπλασιάσει το μερίδιο της ένωσης στην παγκόσμια αγορά μικροκυκλωμάτων στο 20% μέχρι το 2030.

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Ένα σχέδιο για την κατασκευή επτά γιγάντιων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης (gigafactories AI, σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί η Κομισιόν), τα οποία θα βάλουν κάτω από την ίδια στέγη προηγμένους επεξεργαστές, τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud), συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και κέντρα δεδομένων, δεν έχει ακόμα τεθεί πλήρως σε τροχιά υλοποίησης λόγω της διαμάχης μεταξύ χωρών της ΕΕ σχετικά με τις δαπάνες για την ανταγωνιστικότητα στον προϋπολογισμό της ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ηγέτες πρόκειται επίσης να συζητήσουν το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο έχει προστεθεί ως το δεύτερο μείζον θέμα στην ημερήσια διάταξη, μία ημέρα αφού οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από συνομιλίες τους με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

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Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται ότι θα συζητήσουν για την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που η ΕΕ θα μπορούσε εν δυνάμει να προσφέρει σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ.