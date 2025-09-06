Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ: Το 2026 η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται

«Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται, προσωπική διαφορά τέλος», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ΔΕΘ υπογραμμίζοντας που προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε:

-Μειώνονται επίσης τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικίας και για αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

-Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Έκανε λόγο επίσης για μεταρρυθμίσεις με «Κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ευθύνη» και για ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο και όχι κατάλογο παρεμβάσεων με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται.

«Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι», επισήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός.