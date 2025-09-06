Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις 4 μεταρρυθμίσεις μέσα στα δύο επόμενα έτη, το 2026 και το 2027 και τελικό προορισμό το 2030.

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030. Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις» ανέφερε στην ομιλία του στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις:

-Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

-Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

«Προτιμώ να ακούω την φωνή ασθενών και ιατρών παρά τη ντουντούκα των εργατοπατέρων»

-Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

-Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν στους καταναλωτές, αν αυτό δεν συμβεί δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε»