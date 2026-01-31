Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σειρά συναντήσεων στη σύνοδο του ΕΛΚ – Το βίντεο από το αεροσκάφος

«A few moments later»

Μητσοτάκης: Σειρά συναντήσεων στη σύνοδο του ΕΛΚ – Το βίντεο από το αεροσκάφος
DEBATER NEWSROOM

Στο νέο βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζονται οι συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και οι συνομιλίες του με τους ηγέτες του ΕΛΚ.

Μέσα από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει «Α few moments later», παρουσιάζοντας με το σύντομο βίντεο όλα όσα διαδραματίστηκαν στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ