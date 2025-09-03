Μητσοτάκης: Σε TikTok challenge οι επιτυχίες του τελευταίου μήνα
Ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok το κυβερνητικό έργο του μήνα, μέσω ενός «challenge».
Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, τα οποία είναι εξής:
- Παραδώσαμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.
- Οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ.
- Τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας.
- Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικέες θέσεις στα σχολεία μας.
- Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφον στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων.
- Άρχισε να λειτουργεί η νέα εφαρμογή «MyStreet».
- Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα.
- Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή στέγη, αξιοποιώντας περιουσία του Δημοσίου.
- Ψηφίστηκε το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση του αρνητές αξιολόγησης.
- Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη χάρη στα έκτακτα μέτρα που λάβαμε.
- Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν! Και συνεχίζουμε».
