Μητσοτάκης σε Ρούμπιο: «Οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών»

Στο υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τη ναυτιλία να ξεχωρίζουν στις αρχικές τοποθετήσεις.

«Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», τόνισε ο πρωθυπουργός στον διάλογό του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

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«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη γεωπολιτική θέση της χώρας και τη δυνατότητά της να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ενέργεια, το αμερικανικό LNG και η ναυτιλία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στην ενεργειακή συνεργασία, σημειώνοντας ότι «η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις».

Όπως πρόσθεσε, «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και τον ρόλο της στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ρούμπιο: «Μια πολύ ισχυρή συνεργασία»

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στην ισχύ της εταιρικής σχέσης και στην περαιτέρω ενίσχυσή της.

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«Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Περιγράφοντας τη σύγκλιση των δύο πλευρών, πρόσθεσε: «Μια πολύ ισχυρή συνεργασία, συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση».

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Οι συνομιλίες στο Μαξίμου

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Αικατερίνη Νασίκα, ο Λουκάς Καρατσώλης, ο Αντώνιος Αλεξανδρίδης και η Αριστοτελία Πελώνη.