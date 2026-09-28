Μαρινάκης για επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ: “Δεν φοβόμαστε – Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια”



Σχολιάζοντας τις επιθέσεις σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται και χαρακτήρισε αυτονόητη την καταδίκη των επιθέσεων από το σύνολο του πολιτικού φάσματος.

«Η Αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια», ανέφερε. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε πως «κάποιοι διαφωνούσαν πολιτικά με την Αφροδίτη Νέστορα και δολοφόνησαν τη μητέρα της». «Κάποιοι το έχουν ξεχάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα σχολιάσει «τι θα γινόταν σε άλλες περιπτώσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες διαψεύδουν την εικόνα καταστροφής που επιχειρεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση, τόνισε επίσης ο κ. Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν ζούμε σε παράδεισο, αλλά η χώρα έχει βελτιωθεί σε μία σειρά από δείκτες», ανέφερε, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος και τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «μας φόρτωσε το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο» και ότι επιχειρεί να «ξαναγράψει την ιστορία για να ξεχάσει ο κόσμος».

Αναφερόμενος στην έκρηξη σε πολυκατοικία στην Πλάκα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι είχε σταλεί email στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με αίτημα για τη διεξαγωγή άσκησης λόγω του δικτύου φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο email δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Όπως δήλωσε, κάτοικοι ανέφεραν στις αστυνομικές δυνάμεις ότι υπήρχε οσμή, χωρίς όμως να έχει υποβληθεί συγκεκριμένη καταγγελία για την εν λόγω πολυκατοικία.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το έργο θα προχωρήσει «με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό».

Για την υπόθεση της Βιολάντα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία ανοχή στην τρομοκράτηση εργαζομένων», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δείχνει στην πράξη τη στήριξή της στους εργαζόμενους και στην εργασία. Ωστόσο, έδωσε έμφαση στις τοποθετήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι, όπως είπε, με ανακοίνωσή τους διαψεύδουν τις καταγγελίες περί εκδικητικών απολύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα τα σχετικά ζητήματα ερευνώνται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Αναφερόμενος στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ασκείται «με βάση το εθνικό συμφέρον και όχι με βάση ιδεοληψίες». «Έχει ειπωθεί η αλήθεια στον Νετανιάχου και στο συμμαχικό κράτος του Ισραήλ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί τη δική της θέση με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον.