Την παραίτησή του από βουλευτής γνωστοποίησε ο Γιώργος Ψυχογιός, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ανεξαρτητοποιηθεί, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ψυχογιός, οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστολή παραίτησης του κ. Ψυχογιού:

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«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Κορινθίας.

Με τιμή,

Γεώργιος Ψυχογιός

Βουλευτής Κορινθίας».