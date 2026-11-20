Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Γιώργος Ψυχογιός – Οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ.
Είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ
Την παραίτησή του από βουλευτής γνωστοποίησε ο Γιώργος Ψυχογιός, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ανεξαρτητοποιηθεί, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ψυχογιός, οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστολή παραίτησης του κ. Ψυχογιού:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Κορινθίας.
Με τιμή,
Γεώργιος Ψυχογιός
Βουλευτής Κορινθίας».
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