Μητσοτάκης: Μιλάει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)

Το παρών στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) θα δώσει την Παρασκευή 7/11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στις 9 το πρωί θα μιλήσει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, στο Μέγαρο Μαξίμου.