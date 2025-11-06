Μητσοτάκης: Μιλάει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Το παρών στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) θα δώσει την Παρασκευή 7/11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στις 9 το πρωί θα μιλήσει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, στο Μέγαρο Μαξίμου.
