Μητσοτάκης – Λούλα: Συζήτησαν για το μέλλον του ΟΗΕ και τον επόμενο γενικό γραμματέα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν ζητήματα που συνδέονται με τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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Στο επίκεντρο το μέλλον του ΟΗΕ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του ΟΗΕ, καθώς και τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού.

Η Ελλάδα διανύει τη διετή θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις και στις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου του ΟΗΕ για ζητήματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Στο επίσημο ενημερωτικό σημείωμα δεν παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες υποψηφιότητες, τις θέσεις που διατύπωσαν οι δύο πλευρές ή άλλα θέματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.