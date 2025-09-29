Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

“Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών” αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνεχίζει “η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη” αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός για την νίκη στις εκλογές του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ