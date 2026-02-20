Μητσοτάκης: «Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα προσφυγικά της Αθήνας και τις πρωτεύουσες του κόσμου»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε επικήδειο για την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, επισημαίνοντας πως η πορεία της ξεκίνησε από τις γειτονιές του Βύρωνα και την οδήγησε έως το επίκεντρο της διεθνούς πνευματικής ζωής.

«Σκέφτομαι ότι η γυναίκα που αποχαιρετούμε πέτυχε να γίνει αυτό που ήθελε. Μια γέφυρα ανάμεσα στα προσφυγικά της Αθήνας και τις πρωτεύουσες του κόσμου. Μια άλλη γέφυρα που ανέδειξε το Βυζάντιο ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Κι αυτό μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και συμπλέγματα, ώστε με οδηγούς την εμπειρία και το αποτέλεσμα να βρει αναζήτηση στη φιλελεύθερη σκέψη», είπε.

«Η προσφορά της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά ούτε επιλεκτικά. Η παρουσία της ακολουθεί ένα σύνολο, που διατρέχει η αγάπη για την ιστορία και την πατρίδα, η έγνοια για τον συνάνθρωπο και τέλος η τολμηρή άποψη και η γενναιότητα να διατυπώνεται ανεξάρτητα από τις εφήμερες ενστάσεις που ίσως συναντήσει».

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι ζωντανές και παραστατικές αφηγήσεις της, σε συνδυασμό με τον λιτό και ουσιαστικό της λόγο, ασκούσαν ξεχωριστή έλξη στο κοινό. Ο τρόπος που μιλούσε ήταν ανεπανάληπτος. Ως ιστορικός αντιλαμβανόταν την Ιστορία ως κοινό αγαθό, προσιτό σε όλους, ενώ ως ενεργή πολίτης φρόντιζε να παραδίδει τη σκυτάλη της γνώσης και της εμπειρίας στις επόμενες γενιές.

«Με ένα μάθημα, θα ήθελα να πω το προσωπικό αντίο στην προσωπική Ελληνίδα. Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ», είπε, παραθέτοντας ένα σημείωμά της. «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη», είπε.