Στο Βέλγιο για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία θα εστιάσει σε θέματα ανταγωνιστικότητας, βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη για χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

Η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα να αποβεί τελικά προς όφελος και των επιχειρήσεων και των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν από εδώ και στο εξής.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Σήμερα η αγορά ενέργειας στην ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.