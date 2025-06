Aντιμέτωπη με μια εθνική τραγωδία είναι η Αυστρία, καθώς τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο λύκειο BORG Dreierschuetzengasse στην πόλη Γκρατς.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζει τα συλλυπητήρια του στο λαό της Αυστρίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας».

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση ​​της επίθεσης με πυροβολισμούς στο σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους πληγέντες. Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Αυστρίας».

I am deeply shocked by the news of the shooting at the school in Graz. Schools should be beacons of learning and hope, where every child feels safe. My thoughts are with the victims, their families and those affected. I extend our heartfelt condolences to the people of Austria.