Μητσοτάκης για τηλεμαραθώνιο ΑΝΤ1: «Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη με ανάρτηση του στο Χ, τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον ιδιοκτήτη του Θοδωρή Κυριακού για τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε το κανάλι.

Να σημειωθεί ότι συγκεντρώθηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για παιδιά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε στην ανάρτηση του: