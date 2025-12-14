Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις»

Μητσοτάκης για Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση στο Χ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συγκλονισμένος από την επίθεση στο Σίδνεϊ και καταδικάζει τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία», γράφει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ