Μητσοτάκης για Κουγιουμτσίδη: Σε ευχαριστούμε που μας έκανες περήφανους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την ιστορική επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. της ελευθέρας πάλης, στο πλαίσιο της κορυφαίας διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!» ανέφερε σε ανάρτησή του.