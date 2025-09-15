Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη

Στον μεγάλο τελικό αντιμετώπισε τον Αμερικάνο Χάινς

Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη
DEBATER NEWSROOM

Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη αναδείχθηκε την Δευτέρα 15/9 ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης.

Το φαινόμενο της ελληνικής Πάλης έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του αθλήματος. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε ο πρώτος αθλητής που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. 

Στον μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικάνο Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι ελέγχει τον ρυθμό, ότι έχει αυτοπεποίθηση και ότι στο τέλος θα νικήσει! Με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική Πάλη. Ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους. 

Το τελικό 3-2 βρήκε τον Ελληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η Ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην Κροατία για το… καμάρι της τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη

