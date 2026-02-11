Μητσοτάκης – Ερντογάν: Το μενού του δείπνου που κλέβει τις εντυπώσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει πλούσιο μενού δείπνου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική αντιπροσωπεία παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο έχει έντονο αυτοκρατορικό χαρακτήρα, με πιάτα εμπνευσμένα από την πολίτικη κουζίνα, ως ένδειξη της θερμής φιλοξενίας που, όπως ανέφερε και στις κοινές του δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μενού

Το μενού έχει τα εξής:

Ορεκτικά

Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, Τσι Κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί, βούτυρο

Μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα

Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου

Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι

Κυρίως

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα

Ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια

Παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά συνοδευόμενο από φρούτα εποχής

Ποικιλία τουρκικών γλυκών