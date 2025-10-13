Μητσοτάκης: «Ειρήνη» μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Μέσα από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο και συνοδεύοντάς το με τη λέξη «ειρήνη».

Ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου νωρίτερα είχε θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες ηγέτες, ανάμεσά τους και τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τους δύο άνδρες να έχουν μια σύντομη συνομιλία μετά τη χειραψία τους.