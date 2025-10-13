Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα (Βίντεο)

Από το απόγευμα της Δευτέρας (13.10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς είναι ένας από τους 20 προσκεκλημένους του Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμή χειραψία εν όψει της έναρξης της Συνόδου, κατά την οποία θα συζητηθούν οι τελικές λεπτομέρειες που αφορούν την επισφράγιση της συμφωνίας για ειρήνη στην περιοχή.