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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: “Να απομονωθούν ακραίες δυνάμεις που δυσφημίζουν τις διεκδικήσεις της κοινωνίας”

"Η κοινωνική ειρήνη και η ηρεμία προϋποθέτουν άρση των ανισοτήτων"

ΠΑΣΟΚ: “Να απομονωθούν ακραίες δυνάμεις που δυσφημίζουν τις διεκδικήσεις της κοινωνίας”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Το μήνυμα των κινητοποιήσεων είναι η ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν καλύτερα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ λέμε ότι είμαστε ο φορέας που με τη νίκη μας θα τελειώσει το πάρτι των λίγων και της διαφθοράς που λαμβάνει χώρα με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ρ/σ RealFM 97,8.

   Τόνισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καθαρή: «Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις αλλά πρέπει πάντα να απομονώνουμε ακραίες δυνάμεις, οι οποίες τις δυσφημίζουν και βάζουν βούτυρο στο ψωμί τής αντίδρασης, την οποία στη χώρα μας εκπροσωπεί ηγεμονικά η Νέα Δημοκρατία». Σημείωσε ότι «η κοινωνική ειρήνη και η ηρεμία προϋποθέτουν άρση των ανισοτήτων και η χώρα μας σε αυτό πάει πάρα πολύ άσχημα έως τώρα», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «αποτυχία» και «κοινωνική μεροληψία» υπέρ των πάρα πολύ λίγων.

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   Σχολίασε ότι «η κυβέρνηση δείχνει να περιμένει αστοχίες που μπορεί να υπάρξουν από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για να δημιουργήσει μια πόλωση που δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία ως τέτοια».

   Με φόντο την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «το καλοκαίρι η κυβέρνηση διαβεβαίωνε, όταν υπήρξε η συνάντηση με τον κ. Χαφτάρ, ότι η διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση των ΑΟΖ ήταν σε θετική κατεύθυνση και μάλιστα είχε ειπωθεί ότι έκλειναν τις χαίνουσες πληγές, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης», όμως «τελικά βλέπουμε τη Λιβύη να προχωρά σε κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου».

   Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι είναι «μια πολύ αρνητική εξέλιξη με δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας» και ότι «προφανώς και αντιβαίνει πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα…». Σημείωσε ότι «δεν αρκεί όμως να λέμε μεταξύ μας ότι η κύρωση αυτή είναι ανυπόστατη. Την ώρα μάλιστα που έρχεται ως συνέχεια της ρηματικής διακοίνωσης της κυβέρνησης της Τρίπολης της 14ης Αυγούστου».

   Καταλόγισε στη ΝΔ «επιφανειακή και αντιφατική» διαχείριση της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει συνεκτική πολιτική και φαίνεται ότι η χώρα μας αιφνιδιάστηκε». Είπε ότι «δεν είναι δυνατόν από τη μία πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών να κάνει λόγω για κλείσιμο χαινουσών πληγών και από την άλλη πλευρά η Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της» και πως «εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση της Λιβύης πήρε μια πολύ καθαρή θέση κατά των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων». «Άρα, εδώ πρέπει να πει το υπουργείο τι δεν πήγε καλά, να πει η κυβέρνηση τι δεν πήγε καλά», τόνισε.

   Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ζητήσει επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση, καθώς τα κόμματα και η κοινωνία «πρέπει να ενημερωθούν και για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών που μας αφορούν, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου».

   Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τη σημασία της στάσης της ΕΕ, λέγοντας ότι είναι, σαφέστατα, σημαντική η στάση της, για να προσθέσει ότι όμως δεν αρκεί και ότι «πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα δείχνουν ότι η Ευρώπη έμπρακτα στέκεται στο πλάι της χώρας. Σημείωσε ότι «αυτή είναι μια δουλειά διπλωματική, την οποία πρέπει η κυβέρνηση να την προχωρήσει άμεσα».

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   Τέλος, σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, τόνισε ότι το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ είναι αμφίπλευρο, είναι στην κοινωνία, δεν είναι μεταγραφές, είναι μια ευρεία πολιτική συμπαράταξη, μια δημοκρατική πανστρατιά με στόχο την πολιτική αλλαγή. «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ή πρώτο ή δεύτερο», είπε. Τόνισε εκ νέου ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη», ενώ «αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, θα είναι πρώτη η ΝΔ και τότε θα υπάρξει κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο κ. Καράογλου με Βελόπουλο, ενδεχομένως με Σαμαρά και με Λατινοπούλου. Τότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση».

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