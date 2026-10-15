Αντίθετος ο Μητσοτάκης με το προσχέδιο συμπερασμάτων της ΕΕ – “Δεν ανταποκρίνεται στην επείγουσα κατάσταση με τις τιμές της ενέργειας”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του με την τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής,

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το προσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

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Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico και μετέφερε όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις υψηλές τιμές.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα της επείγουσας αναθεώρησης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Όπως σημείωσε, το σύστημα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, αλλά δεν μπορεί να παραμένει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει από την υιοθέτησή του.

«Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», υποστήριξε.

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Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα.

«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε.



