Μητσοτάκης: Πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ και μειώσεις στα καύσιμα – Όλα τα μέτρα στήριξης

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, τη βενζίνη και το diesel, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνικές πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση 40 λεπτών και αύξηση επιδόματος κατά 30%

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση επιδοτεί το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, με το κόστος να επιμερίζεται μεταξύ κράτους και διυλιστηρίων.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι.

Όπως εξήγησε, με τις παρεμβάσεις αυτές η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αντί για 1,95 ευρώ, ενώ για όσους λαμβάνουν και το επίδομα το πραγματικό κόστος υποχωρεί περίπου στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο.

Συνολικά, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα μέτρα αφορούν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Βενζίνη και diesel: Μειώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι η μείωση στην τιμή της αντλίας ανέρχεται σε:

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20 λεπτά ανά λίτρο στο diesel

10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

«Ξέρω ότι οι πιέσεις παραμένουν μεγάλες και κανένα μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να τις εξαφανίσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και να προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της.

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Επιπλέον, η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου αυξάνεται από τα 16 στα 40 λεπτά ανά λίτρο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ προβλέπονται 15 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Οι τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες στη Σύνοδο Κορυφής

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τρεις ελληνικές προτάσεις έλαβαν το πράσινο φως των Ευρωπαίων ηγετών για περαιτέρω εξειδίκευση.

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Η πρώτη αφορά την έκτακτη προσαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της ενεργειακής κρίσης, ώστε χώρες με δημοσιονομικά πλεονάσματα να μπορούν να στηρίζουν στοχευμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης υβριδικών απειλών στο μεταναστευτικό, ενώ η τρίτη σχετίζεται με τη θέσπιση αυστηρότερων ηλικιακών ορίων για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Όλα αυτά είναι ελληνικές προτάσεις που γίνονται ευρωπαϊκές πολιτικές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση.

Social media: Στη Βουλή το όριο ηλικίας των 15 ετών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, προβλέπεται ηλικιακό όριο 15 ετών για την πρόσβαση στα social media, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας θα μεταφερθεί στις ίδιες τις πλατφόρμες, με αξιοποίηση του Kids Wallet και πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παιδικοί σταθμοί, σχολικά γεύματα και υγεία

Στην ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ακόμη παρεμβάσεις στην κοινωνική πολιτική.

Για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ανακοίνωσε ότι η μετάβαση των παιδιών από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό θα πραγματοποιείται από την ηλικία των δύο ετών, αντί των δυόμισι.

Παράλληλα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως 15% περισσότερα παιδιά, έναντι 10% προηγουμένως.

Σχετικά με τα σχολικά γεύματα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία σε 160 δήμους, προσφέροντας έως 250.000 γεύματα ημερησίως.

Στον τομέα της υγείας, ξεκίνησε η αποστολή SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην παράδοση του νέου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων στο Κιλκίς, δυναμικότητας 50 κλινών.

Νέοι συρμοί στον Ηλεκτρικό και επενδύσεις στην ενέργεια

Στον τομέα των μεταφορών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του πρώτου από τους 14 συρμούς της Γραμμής 1 του Μετρό.

Θα ακολουθήσουν ακόμη 10 ανακατασκευές συρμών, ενώ στις Γραμμές 2 και 3 προβλέπεται αναβάθμιση 12 συρμών με προσθήκη κλιματισμού και προμήθεια 19 νέων.

Στην ενέργεια, αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στις Νέες Καρυές της Θεσσαλίας, έργο της Metlen και του Ομίλου Καράτζη.

Οι μεταμοσχεύσεις και το μήνυμα για τους δότες οργάνων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ανασκόπησή του με αναφορά στις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 251 μεταμοσχεύσεις χάρη σε 114 δότες οργάνων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες των δοτών, ευχαριστώντας τις για την απόφασή τους να προσφέρουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στο Ωνάσειο πραγματοποιούνται πλέον μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες και σε παιδιά πολύ χαμηλού βάρους, με οκτώ παιδιά να έχουν ήδη υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία στην Ελλάδα.