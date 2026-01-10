Μητσοτάκης από Μοσχάτο: “Κρατήσαμε τη χώρα σταθερή και την πήγαμε μπροστά”

Στο Μοσχάτο βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας ομιλία με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι επέλεξε να γιορτάσει τη συγκεκριμένη επέτειο στο Μοσχάτο, στα γραφεία της ΝΔ όπου στεγάζεται το κόμμα από το 2016, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση, όπως «έχουμε κάνει εκατοντάδες φορές». Υπογράμμισε ότι τέτοιες ημέρες-ορόσημα είναι ευκαιρία για απολογισμό: «να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε».

Ανατρέχοντας στη δήλωσή του το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου 2016, στα γραφεία της Χαλκοκονδύλη, υπενθύμισε ότι είχε δεσμευτεί πως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία ξανά μεγάλη και ισχυρή. «Δέκα χρόνια μετά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τη δέσμευση αυτή την τηρήσαμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ΝΔ παραμένει εδώ και μια δεκαετία η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχοντας κερδίσει τρεις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα κερδίσει και εκείνη του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια παράταξη που πήγε τη χώρα μπροστά, «ένωσε την Ελλάδα», διευρύνθηκε πολιτικά και κοινωνικά και διαμόρφωσε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία της προόδου. Τόνισε ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολέμων, η σταθερότητα της χώρας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι «με τη Νέα Δημοκρατία οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς».

Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας, κάνοντας ειδική μνεία στην άφιξη της πρώτης από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belharra, αλλά και στα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την κυβερνητική πορεία: τη διαχείριση της πανδημίας, τη μεταναστευτική κρίση στον Έβρο, τα μέτρα στήριξης μετά τον κορωνοϊό, την υπογραφή του Ταμείου Ανάκαμψης και τη νίκη στις εκλογές του 2023.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, με τη μείωση της ανεργίας κάτω από το 8%, την πρόοδο της οικονομίας και τη δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας μέσω μειώσεων φόρων και στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, μίλησε για μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά διαγράφηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ανενεργοί φοιτητές, ενώ –όπως είπε– σήμερα δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις στα πανεπιστήμια.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μετά από δέκα χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασχολείται τόσο με τα μεγάλα όσο και με τα καθημερινά προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι το «συμβόλαιο αλήθειας» με την κοινωνία παραμένει ακέραιο: «Δεν θα τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν τη φωνή της ευθύνης από τον λαϊκισμό».

