Μητσοτάκης από Χαλκιδική: “Σε δύο επίπεδα η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης – Η Νέα Δημοκρατία δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο”

Περιοδεία στη Χαλκιδική πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της οποίας μίλησε με κατοίκους της Αρναίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «δεν θα μπορούσαμε να δαπανήσουμε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε, επίσης, «να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθειας που για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 στις διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν την Ν.Δ. ως δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου».

«Σταθερότητα δε σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μεγάλες τολμηρές μεταρρυθμίσεις και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδυναμία, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό; Η απάντηση που δίνω είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Στέκομαι στην λογοδοσία και θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε το 2023 και αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε».

Όπως τόνισε «το τελευταίο που θα κάνω θα είναι να βάλω την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα χώρας που ανέκαμψε από την κρίση. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας έχει κάθε δικαίωμα να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

Παράλληλα τόνισε «μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα, εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε και από εκεί και πέρα προχωράμε για μία καλύτερη Ελλάδα, μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ελλάδα της οποίας η φωνή θα μετράει ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορές και στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χθες, Τετάρτη, στην Αθήνα κάνοντας λόγο για «συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ αλλά και του πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη τον ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή».

Με αφορμή, δε, την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Πνύκα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «τόνισε κάτι που θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος που έχει η δύση στην αρχαιά Ελλάδα καθώς έθεσε τα θεμέλια για τον δυτικό πολιτισμό. Μας ζήτησε, δηλαδή, να είμαστε υπερήφανοι για την παρακαταθήκη μας να την τιμούμε και να την προβάλουμε».

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«Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας η οποία μεταφράζεται στα F35, στα Raphale, στις φρεγάτες Belh@ra, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό και αυτή είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας που έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μία διαδρομή δύσκολη η οποία όμως μας οδηγεί σε ένα μεγάλο ξέφωτο».