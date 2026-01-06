Μήνυμα Μητσοτάκη για στήριξη της Ουκρανίας – Δεν τίθεται θέμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι και όπως επισημαίνουν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ακόμη ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Μητσοτάκης: “Υποστηρίζουμε πλήρως την Γροιλανδία”

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

Αναλυτικά η Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία

Δήλωση του προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, της πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρωθυπουργού Φρεντέρικσεν της Δανίας για τη Γροιλανδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους· εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε αντιπάλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Βασίλειο της Δανίας –συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας– είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Ως εκ τούτου, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ουσιαστικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της· εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία και μόνο σε αυτές να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία.