Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Τέλος στα σενάρια “νομιμοποίησης” 90.000 μεταναστών – Η ανάρτηση Πλεύρη

Το νομοσχέδιο αφορά μετανάστες που διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής

Μεταναστευτικό: Τέλος στα σενάρια “νομιμοποίησης” 90.000 μεταναστών – Η ανάρτηση Πλεύρη
DEBATER NEWSROOM

Κατηγορηματικά διαψεύσθηκαν τα σενάρια που εμφανίστηκαν σε δημοσιεύματα περί “νομιμοποίησης” 90.000 μεταναστών από τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση δεν αφορά άτομα που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε μετανάστες που διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

Ανάρτηση υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη

Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλρωρησης του ελέγχου.

Με το σχέδιο επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανέωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.

Από το Σεπτέμβριο με το σχέδιο νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα.

Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται.

Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ