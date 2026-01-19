Μεταναστευτικό: Τέλος στα σενάρια “νομιμοποίησης” 90.000 μεταναστών – Η ανάρτηση Πλεύρη

Κατηγορηματικά διαψεύσθηκαν τα σενάρια που εμφανίστηκαν σε δημοσιεύματα περί “νομιμοποίησης” 90.000 μεταναστών από τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση δεν αφορά άτομα που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε μετανάστες που διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

Ανάρτηση υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη

Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλρωρησης του ελέγχου.

Με το σχέδιο επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανέωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.

Από το Σεπτέμβριο με το σχέδιο νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα. Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 19, 2026

Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται.

Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή