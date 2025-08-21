Μεταναστευτικό: “Κόκκινη κάρτα” σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την κυβερνητική πολιτική – Πότε θα διαγράφονται από το μητρώο

Νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει τη διαγραφή από τα επίσημα μητρώα των ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στο μεταναστευτικό προωθεί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Καθημερινή”, μια ΜΚΟ θα μπορεί εφεξής να διαγράφεται από το μητρώο για τους εξής λόγους:

Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό. Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο. Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Όπως σημειώνει η “Καθημερινή”, διαγραφή από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης δεν σημαίνει διάλυση μιας ΜΚΟ, αλλά τερματισμό της πρόσβασης στις δομές όπου βρίσκονται οι μετανάστες.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο του 2020, όταν ξεκίνησε το μητρώο ΜΚΟ, πρόσβαση στις δομές έχουν μόνο όσες είχαν περαστεί στα επίσημα μητρώα, που σήμερα είναι σχεδόν 100. Συνεπώς, η αποβολή μιας οργάνωσης σημαίνει πως πλέον «απομονώνεται» και έτσι θα περιορίζεται δραστικά η επιρροή της.

Έχει καταγραφεί ότι ορισμένες διακινούν στις δομές μεταναστών θέσεις κατά της προοπτικής επαναπατρισμού τους ή προσφεύγουν κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Θάνος Πλεύρης προτίθεται να συστήσει ομάδα που θα επεξεργαστεί την αλλαγή των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής στο μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου, με σκοπό οι ΜΚΟ, να συνεχίσουν να επιτελούν το ανθρωπιστικό έργο και οι υπόλοιπες να διαγραφούν.

Το υπουργείο ξεκινάει παράλληλα διαχειριστικό έλεγχο για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά, καθώς θα υπάρξουν έκτακτοι έλεγχοι σε ΜΚΟ που βρίσκονται στο μητρώο του υπουργείου και συμμετέχουν σε προγράμματα.