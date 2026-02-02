Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζί στην Καλαμάτα Σαμαράς και Καραμανλής (Φωτογραφία)

Η κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών μαγνήτισε τα βλέμματα

Μαζί στην Καλαμάτα Σαμαράς και Καραμανλής (Φωτογραφία)
DEBATER NEWSROOM

Στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παναγία Υπαπαντή, την πολιούχο της πόλης.

Όπως είναι φυσικό, η κοινή τους εμφάνιση κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο των πολιτών όσο και των φωτογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Καραμανλής έφτασε στην Καλαμάτα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ο ίδιος πρόκειται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της μεσσηνιακής πόλης. Η τελετή ανακήρυξης έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Elite», με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων.

Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Καλαμάτα, μετά τον θάνατο της κόρης του Λένας τον περασμένο Αύγουστο.

Πάντως, τόσο στις εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, όσο και στην τελετή στο Δημαρχείο της Καλαμάτας για την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη της πόλης, θα δώσουν το παρών αρκετοί βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μούσα Σισοκό: Οι “γνωστοί” του έμπειρου μέσου στον Παναθηναϊκό – Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μούσα Σισοκό: Οι “γνωστοί” του έμπειρου μέσου στον Παναθηναϊκό – Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του έμπειρου μέσου Moussa Sissoko που έρχεται στους “πράσινους” για να δώσει στοιχεία που λείπουν από το κέντρο υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που ξέρει πολύ καλά. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί τον άνθρωπο που έφερε τον 36χρονο μέσο στη Λεωφόρο με σκοπό να προσθέσει ποιότητα στο κέντρο της ομάδας […]