Μαζί στην Καλαμάτα Σαμαράς και Καραμανλής (Φωτογραφία)

Στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παναγία Υπαπαντή, την πολιούχο της πόλης.

Όπως είναι φυσικό, η κοινή τους εμφάνιση κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο των πολιτών όσο και των φωτογράφων.

Ο Κώστας Καραμανλής έφτασε στην Καλαμάτα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ο ίδιος πρόκειται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της μεσσηνιακής πόλης. Η τελετή ανακήρυξης έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Elite», με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων.

Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Καλαμάτα, μετά τον θάνατο της κόρης του Λένας τον περασμένο Αύγουστο.

Πάντως, τόσο στις εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, όσο και στην τελετή στο Δημαρχείο της Καλαμάτας για την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη της πόλης, θα δώσουν το παρών αρκετοί βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.