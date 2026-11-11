Μαρινάκης: “Η κυβέρνηση, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια”

«Η ενημέρωση θα γίνει όπως γίνεται πάντοτε και νομίζω ότι αυτή η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα, ενώ επισήμως και σε συζήτηση η οποία προβλήθηκε σε πανελλήνια μετάδοση, έχει δώσει ήδη απαντήσεις ο πρωθυπουργός, είναι υπερβολική και εγώ θα έλεγα και αδικαιολόγητη. Γιατί εγώ δεν πιστεύω, ούτε η κυβέρνηση πιστεύει, ούτε ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν διεκδικούμε εμείς το μονοπώλιο στο πατριωτικό αίσθημα, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι από κάποια κόμματα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να μην βάζουμε ως πρώτο μας μέλημα την κομματική αντιπαράθεση και ειδικά για ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί και προφανώς θα εξηγηθούν θεσμικά στο σωστό χρόνο από το υπουργείο Εξωτερικών» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες του «Abeille Marengo» για το καλώδιο Κρήτης- Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Χθες ο πρωθυπουργός, σε συνέχεια δηλώσεων άλλων κυβερνητικών στελεχών, εμού συμπεριλαμβανομένου, απάντησε ξεκάθαρα γι’ αυτή την ενημέρωση. Και είπε δημόσια ο ίδιος, με την ευθύνη του λόγου του, ότι η ενημέρωση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ούτε έχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει» σημείωσε.

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«Το να πούνε όταν τελειώσει όλο αυτό, σε σωστό χρόνο, “θέλουμε και εμείς ενημέρωση για να ξέρουμε τι μας γίνεται”, είναι -εννοείται- δεδομένο και δεν θα μπορούσαμε να πούμε και όχι. Από αυτά τα οποία προφανώς γίνονται, στη σωστή ώρα. Αλλά το να βγαίνεις προληπτικά και να υιοθετείς φήμες, ανυπόστατες, που δεν βασίζονται πουθενά, εκτίθεσαι. Και θα σας πω γιατί εκτίθενται. Γιατί τα δεδομένα φαίνεται ότι ανατρέπουν αυτή τη λογική η οποία προέρχεται από βιασύνη. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του έργου.

Για την χθεσινή τουρκική NAVTEX, είπε ότι δεν έχει καμία σημασία για δύο λόγους. «Πρώτον, γιατί εξεδόθη μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του πλοίου επί τη βάσει της ελληνικής και κυπριακής αδείας, εκ των υστέρων δηλαδή, η δε τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας. Παράλληλα, λίγη ώρα μετά, εκδώσαμε και εμείς την αντίστοιχη αντι-NAVTEX, που την ακυρώνει για να μην υπάρχει και κανένα έστω και 0,5‰ θέμα. Ποιο είναι το μείζον όμως; Και εδώ θέλω να το κρατήσετε αυτό και ο κόσμος που μας βλέπει, στον οποίο απευθυνόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο. «Έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν, μας πάνε από βδομάδα σε βδομάδα», τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν «ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία». Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο» ανέφερε.

«Τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου, της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια. Και το κυριότερο, το μείζον ποιο είναι; Ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αυτή την περιοχή, το ανυπόστατο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια. Άρα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές ενάντια στο διεθνές δίκαιο» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ευρώπη συνδράμει στο έργο, είναι παρούσα στο έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. «Είναι τρία ευρωπαϊκά κράτη: η Ελλάδα και η Κύπρος και η Γαλλία και στη συνέχεια ο στόχος είναι το έργο να πάει στο Ισραήλ, ένα έργο το οποίο συζητείται και σχεδιάζεται πάνω από 10 χρόνια. Η χρηματοδότησή του άρχισε να εγκρίνεται από το 2022 και μετά. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Ευρώπη, πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη είναι παρούσα» είπε.

«Και η ίδια η Ευρώπη, και οι εταιρείες του έργου και η εταιρεία του πλοίου και συνολικά όσοι εμπλέκονται στο έργο, αναγνωρίζουν επίσημα και εγγράφως ότι το πλοίο αυτό κινείται στην περιοχή, μάλιστα, που κάποιοι αναφέρονται στο παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, με ελληνική και κυπριακή άδεια» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν στείλουν πλοία οι Τούρκοι ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό έχει απαντηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

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«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η μόνη ρεαλιστική αυτή τη στιγμή εναλλακτική είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τα ζητήματα διαφθοράς ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτό το οποίο γίνεται, είναι «κανόνες για όλους» και αναφέρθηκε στις πολιτικές της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου.

Για τις κατηγορίες του Αλ. Τσίπρα περί διαφθοράς της κυβέρνησης και το ενδεχόμενο ειδικών δικαστηρίων είπε: «Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όταν ήταν πρωθυπουργός, έκανε στη δικαιοσύνη ό,τι έκανε, σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης και όχι μόνο. Έχει δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο και όχι για μια παράβαση του ΚΟΚ, που δεν την υποτιμώ, έχει τη σημασία της και αυτή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η παράβαση καθήκοντος δεν είναι και κάτι το οποίο περιποιεί τιμή για μια κυβέρνηση».

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«Άρα θεωρώ, ότι δεν κάνει καλά ο κύριος Τσίπρας, που βγάζει το «ηθικόμετρο». Όπως είπα πριν, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότεροι και λιγότεροι πατριώτες, δεν θεωρώ ότι η δικιά μας δουλειά είναι να βγάζουμε το «ηθικόμετρο» και να λέμε αυτός είναι ηθικός, ο άλλος είναι ανήθικος, ο παράλλος δεν είναι. Αλλά όταν επιτίθεται ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα απαντάμε και θα απαντάμε με την πραγματικότητα, τον Ποινικό Κώδικα, τα παραυπουργεία Δικαιοσύνης και όλα τα σχετικά. Όπως και να έχει, όλοι μας κρινόμαστε πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα Κράτους Δικαίου και ελευθερίας του Τύπου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Κομισιόν, που δεν είναι ούτε ο τομέας Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της ΕΛ.Α.Σ, ούτε του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζει πρόοδο στην Ελλάδα» πρόσθεσε.

Για το ζήτημα της ακρίβειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει και να μην αφήνει την κοινωνία χωρίς το μεγαλύτερο δυνατό δίχτυ προστασίας. «Άμα ψάχνει ο κόσμος για μάγους, δεν θα τους βρει» σημείωσε και πρόσθεσε ότι οι μάγοι μας κατέστρεψαν τα προηγούμενα χρόνια, ασχέτως κομμάτων.

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Τέλος για την ημερομηνία των εκλογών υπογράμμισε ότι πρέπει να πιστώσουμε στον πρωθυπουργό ότι τηρεί τον λόγο του και σε αυτό το θέμα, και εξαντλείται η τετραετία. «Σκεφτείτε, εν μέσω μιας τόσο μεγάλης ενεργειακής κρίσης, να είχε ακούσει τις εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές και τώρα να είχαμε και εκλογές και την όποια αβεβαιότητα προκαλεί σε μια κρίση εννοώ αυτή η διαδικασία πριν την ώρα της. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που πρέπει να προσμετρηθεί» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.