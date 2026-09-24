Αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων – Στη Σύμη η πιο ακριβή βενζίνη

Μικρή «ανάσα» αναμένεται να πάρουν οι τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, καθώς καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, εξέλιξη που αναμένεται να περάσει σταδιακά και στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, σήμερα αναμένεται να καταγραφεί πτώση στις τιμές χονδρικής των καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές στις αντλίες από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο.

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Ωστόσο, η μείωση που αναμένεται να περάσει στην τελική τιμή της αμόλυβδης δεν εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλη. Πρόκειται περισσότερο για μια μικρή αποκλιμάκωση, η οποία θα δώσει περιορισμένη «ανάσα» στους οδηγούς, χωρίς να ανατρέπει τη συνολική εικόνα των υψηλών τιμών που εξακολουθούν να καταγράφονται στην αγορά.

Την ίδια ώρα, σε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα νησιά, οι τιμές παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη να ξεπερνά ακόμη και τα 2,60 ευρώ το λίτρο σε ορισμένα πρατήρια.

Το επόμενο 24ωρο θεωρείται, επομένως, κρίσιμο για την πορεία της χονδρικής τιμής, καθώς από το ύψος της πτώσης θα εξαρτηθεί και το πόσο θα «περάσει» τελικά στις αντλίες.

Στη Σύμη η πιο ακριβή βενζίνη

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές της βενζίνης σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά, στη Ρόδο η τιμή φτάνει τα 2,629 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Σύμη αγγίζει ακόμη και τα 2,65 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,191 ευρώ το λίτρο, με τις Κυκλάδες να παραμένουν μεταξύ των ακριβότερων περιοχών, όπου η μέση τιμή πλησιάζει τα 2,40 ευρώ το λίτρο.