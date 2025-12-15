Μαρινάκης: Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε ποτέ

Το μήνυμα του για μια ακόμη φορά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤ Νews τόνισε ότι η κυβέρνηση απηύθυνε από την πρώτη στιγμή πρόταση διάλογο, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ.

«Η πρόταση για διάλογο απευθύνθηκε από την πρώτη στιγμή. Στην πραγματικότητα ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ. Πιο σημαντική από την ειλικρινή διάθεση για διάλογο είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει τα αιτήματα όταν υπάρχουν τα χρήματα, όταν υπάρχουν δυνατότητες σε πράξη» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για να προσθέσει:

«Αυτό το οποίο ζητάνε στην πραγματικότητα οι αγρότες είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή και μία επέκταση αυτής της ευνοϊκότερης λύσης των δύο πρώτων ετών στον χρόνο. Υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα όρια των αντοχών και χωρίς αυτό να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους».