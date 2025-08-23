Μαρινάκης: Ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού είναι συνεχής

Ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την 23η Αυγούστου – ημέρα μνήμης των θυμάτων ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων – τόνισε ότι η Ημέρα της Μαύρης Κορδέλας υπερβαίνει μια απλή επέτειο.

Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Σταλινισμού και του Ναζισμού, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού είναι συνεχής, όπως επισήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

