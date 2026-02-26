Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ψήφισε Εδώ
Μαρινάκης: H αντιπολίτευση να αποφασίσει αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη – Επίκειται επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα

Έδωσε απαντήσεις σε πολλά θέματα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και στις κριτικές για τα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές λέγοντας ότι θα πρέπει πλέον η αντιπολίτευση να απαντήσει στο ερώτημα αν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, συμπληρώνοντας επίσης ότι «η κυβέρνηση την εμπιστεύεται στο σύνολό της. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί δεν έχει προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες».

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι επίκειται επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

