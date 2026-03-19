Μαρινάκης για Τσίπρα: «Το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στις νέες επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Ο κ. Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προχώρησε σε μια αναλυτική αναδρομή στην περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, κάνοντας λόγο για «καθεστωτικές λογικές».

«Πριν από κάποια χρόνια, το 2015-2019, η χώρα μας είχε έναν πρωθυπουργό. Τον έλεγαν Αλέξη Τσίπρα. Και επί των ημερών του, σύμφωνα με όσα έχει πει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, λειτουργούσαν παραυπουργεία Δικαιοσύνης. Οι υπουργοί του έδιναν εντολές σε δικαστικούς. Δημοσιογράφοι οδηγούνταν στο αυτόφωρο γιατί δεν άρεσαν σε κυβερνητικά στελέχη αυτά τα οποία έγραφαν και έλεγαν. Οι υπουργοί του ανέβαζαν κείμενα με προγραφές δημοσιογράφων. Δύο υπουργοί του καταδικάστηκαν αμετάκλητα από τη δικαιοσύνη 13-0. Και πολλά ακόμα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μία δημοκρατική λειτουργία. Παρέπεμπαν σε μία καθεστωτική λειτουργία. Αυτόν τον πρωθυπουργό τον έλεγαν Αλέξη Τσίπρα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αναρωτήθηκε: «Δεν ξέρω αν αυτός ο οποίος ακούσαμε χθες και κουνούσε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου σε μία χώρα που έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη μέλη της Ευρώπης για ζητήματα κράτους δικαίου και ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα… ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρμόδιος επίτροπος στο Στρασβούργο αναγνώρισε το γεγονός και τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα. Αν αυτός ο άνθρωπος που μιλούσε χθες και κουνούσε το δάχτυλο, είναι ο ίδιος, δηλαδή είναι συνεπωνυμία ή είναι κάποιος άλλος. Αν είναι ο ίδιος, δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει κάτι το οποίο πλέον μπορούμε να πούμε, πέραν ότι και το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια».