Μαρινάκης για Παπαληγούρα: “Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με ήθος”

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του ο Αν. Παπαληγούρας «Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με ήθος, νηφαλιότητα και σεβασμό στους θεσμούς, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε στον δημόσιο βίο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: «Στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».