Μαρία Καρυστιανού: Το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών ζήτησε να παραιτηθεί από πρόεδρος

Το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών ζήτησε από την Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΔΣ έστειλαν επιστολή στην Μαρία Καρυστιανού το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ζητώντας την να αποχωρήσει από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, της οποία η θητεία πάντως λήγει τον Μάρτιο.

Η Μαρία Καρυστιανού με δηλώσεις της στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1 αναφέρθηκε στα όσα δήλωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Τέμπη 2023» -ο οποίος την κατηγόρησε ότι καπηλεύεται την ιστορία και πως «το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό».

Ξεκαθάρισε πως «δεν θα ανεχθώ οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα μου. Αγωνίζομαι εναντίον της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου». «Αν μου ζητηθεί θα παραιτηθώ από τον σύλλογο. Παραμένω πιστή σε όσα πρεσβεύει ο σύλλογος», τόνισε.