Καρυστιανού για την προ ημερησίας στη Βουλή: «Η συζήτηση είναι για το κράτος μαφίας»

Η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζοντας την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου – την οποία χαρακτήρισε όχι συζήτηση για το «κράτος δικαίου», αλλά για το «κράτος μαφίας»- εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με μια μαγνητοσκοπημένη τοποθέτηση, την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση του κόμματός της την 1η Απριλίου 2026,η Μαρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική όχι μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, διεύρυνε το πεδίο των επιθέσεών της προς τις ευρωπαϊκές αρχές, κατηγορώντας τες για ανοχή, ακόμη και συνενοχή, απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής στην Ελλάδα.

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «κράτος παρανομίας και αδικίας» και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί, όπως είπε, «συνεργός διαφθοράς εν γνώσει της».

Το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας του πολιτικού προσωπικού βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβαση της, το οποίο περιέγραψε ως μία από τις βασικές αιτίες της θεσμικής παρακμής. «Όλοι τους είναι συνένοχοι», είπε, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικό καθεστώς κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, «ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται».

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε άμεσα τη σημερινή πολιτική αντιπαράθεση με την υπόθεση των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση λειτούργησαν ως μηχανισμός συγκάλυψης, προστατεύοντας πρώην υπουργούς. «Θα μιλήσουν για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη;» ανέφερε.

Αιχμηρή ήταν η αναφορά της και στην υπόθεση των υποκλοπών, με την ίδια να μιλά για κυβέρνηση που «παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς και δημοσιογράφους», για να προσθέσει ότι η υπόθεση «ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Αρειο Πάγο». Στην ίδια αποστροφή της δήλωσής της, αναφέρθηκε ονομαστικά στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, εντάσσοντας και αυτήν στο ευρύτερο κάδρο της θεσμικής της καταγγελίας.

Στην τοποθέτηση της είχε ξεχωριστή θέση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ενέταξε στο ίδιο πολιτικό και ηθικό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι στελέχη της κυβέρνησης διοχέτευαν πόρους «στους δικούς τους», στερώντας τους από «έντιμους αγρότες», ζημιώνοντας, όπως είπε, τόσο το ευρωπαϊκό ταμείο όσο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

«Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στίγμα της παρέμβασής της.

Η τοποθέτησή της είχε έντονο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και μια συνολικά αντισυστημική οπτική. Η κ. Καρυστιανού επιχείρησε να παρουσιάσει ως κομμάτια του ίδιου προβλήματος όχι μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και την αντιπολίτευση, τη Δικαιοσύνη, καθώς και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς εποπτείας.

Στο κλείσιμο της παρέμβασής της, μίλησε για «διαχρονικά διεφθαρμένους πολιτικούς» που, όπως είπε, έχουν καταδικάσει τη χώρα σε «διαρκή παθογένεια» και έχουν «υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας».

Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της ευρωπαϊκής επιτροπής που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του. Κατάντησαν την Ελλάδα σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της συνθήκης, ίδρυσής της.

Ολοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών.

Γιατί θα μιλήσουν; Για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη; Για τους πολιτικούς απατεώνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Άρειο Πάγο υπό προεδρίας Κλάπα, Αδειλήνη;

Για τους ηθικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διοχέτευαν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες ψηφοφόρους τους;

Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας. Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».