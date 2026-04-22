Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Μπαράζ συναντήσεων ως το Σάββατο με τον Μακρόν

Μπαράζ συναντήσεων με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να έχει σε Ελλάδα και Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, αρχικά ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη, στις 9.30, με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11.00 o Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Valdis Dombrovskis και στις 12.30 με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, στο Μέγαρο Μαξίμου.

To απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Την Παρασκευή στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

Στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.