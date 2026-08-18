Φωτιά τώρα στα Καλάβρυτα: Πυρκαγιά στους Ρωγούς – Κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στους Ρωγούς Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 18:30.

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Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

Επιχειρεί ελικόπτερο – Κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή

Από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό και δεν έχει γνωστοποιηθεί η αιτία εκδήλωσής της.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.