Πιερρακάκης: Ο Έλληνας μεταρρυθμιστής που κέρδισε την Ευρώπη – Το μεγάλο αφιέρωμα του Le Point

Ένα ιδιαίτερα εγκωμιαστικό αφιέρωμα στον Κυριάκο Πιερρακάκη φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point, παρουσιάζοντας την πορεία του από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα μέχρι την προεδρία του Eurogroup και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει πλέον στην Ευρώπη.

«Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του αφιερώματος των δημοσιογράφων Emmanuel Berretta και Αλεξίας Κεφαλά.

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Το γαλλικό περιοδικό σκιαγραφεί το προφίλ ενός πολιτικού που μέσα σε λίγα χρόνια πέρασε από την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους στην κορυφή του Eurogroup, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα στις μεγάλες προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από την Ελλάδα της κρίσης στην προεδρία του Eurogroup

Το Le Point ξεκινά την αφήγησή του από έναν ισχυρό συμβολισμό: ο Κυριάκος Πιερρακάκης μεγάλωσε σε μια Ελλάδα που αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη βαθύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της και σήμερα βρίσκεται στην προεδρία του Eurogroup.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τον εξέλεξαν επικεφαλής του Eurogroup, καθιστώντας τον τον πρώτο Έλληνα που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση.

Μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για μια χώρα που μόλις μία δεκαετία νωρίτερα είχε βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ.

Ο Πιερρακάκης ανέλαβε θητεία δυόμισι ετών και έγινε ο πέμπτος μόνιμος πρόεδρος του Eurogroup, ενός οργάνου στο οποίο διαμορφώνονται οι κρίσιμες συναινέσεις για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Η «ρεβάνς» της Ελλάδας

Το γαλλικό περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική αντιστροφή που έχει συντελεστεί.

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Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει πλέον, μεταξύ άλλων, του Συμβουλίου Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) – του ίδιου μηχανισμού που δημιουργήθηκε στην κορύφωση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και χρηματοδότησε την Ελλάδα.

Το Le Point παρουσιάζει την εξέλιξη αυτή ως μια εντυπωσιακή ιστορία δικαίωσης για την Ελλάδα, η οποία πριν από περίπου μία δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης.

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Ο Πιερρακάκης θέλει να «αφυπνίσει» την Ευρώπη

Το ενδιαφέρον του αφιερώματος στρέφεται στη συνέχεια στις φιλοδοξίες του προέδρου του Eurogroup για την επόμενη ημέρα της Ευρώπης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τάσσεται υπέρ μιας ευρωπαϊκής οικονομίας με λιγότερα εσωτερικά εμπόδια, η οποία θα μπορεί να δημιουργήσει επιχειρήσεις ικανές να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα.

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Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η τεράστια ευρωπαϊκή αποταμίευση να μπορεί να διοχετεύεται αποτελεσματικότερα στην καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το Le Point περιγράφει μάλιστα τον Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup ως μια προσωπικότητα που «ταράζει τα νερά» στον παραδοσιακά συγκρατημένο κόσμο των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, χάρη στην αποφασιστικότητά του, τις παραστατικές διατυπώσεις του, τις λογοτεχνικές αναφορές και το εύρος των θεμάτων που φέρνει στο τραπέζι.

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Το μεγάλο στοίχημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μιας συζήτησης που παραμένει ανοικτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι, παρότι οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν περισσότερο από τους Αμερικανούς, η Ευρώπη δυσκολεύεται να μετατρέψει αποτελεσματικά αυτές τις αποταμιεύσεις σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεών της.

Στην ίδια ατζέντα εντάσσει και την ανάγκη για περαιτέρω τραπεζική ενοποίηση, παρά τις ισχυρές εθνικές αντιστάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρότασή του για τις τηλεπικοινωνίες: αντί για 27 διαφορετικές διαδικασίες, προτείνει μία ενιαία ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων 5G και 6G, καθώς και μία ενιαία ρυθμιστική αρχή.

Από το gov.gr στην ευρωπαϊκή καταξίωση

Το Le Point επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή άνοδος του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν προέκυψε ξαφνικά.

Στέκεται ιδιαίτερα στη θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη δημιουργία του gov.gr, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με περίπου 500 υπηρεσίες και πλέον, σύμφωνα με το αφιέρωμα, έχει ξεπεράσει τις 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες.

Η αλλαγή δεν ήταν μόνο τεχνολογική αλλά και θεσμική, καθώς στόχος ήταν οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να ανταλλάσσουν τα απαραίτητα δεδομένα χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να λειτουργεί ο ίδιος ως «μεταφορέας» εγγράφων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Ο Βρετανός ακαδημαϊκός Ντέιβιντ Ιβς, τον οποίο είχε συμβουλευτεί ο Πιερρακάκης, τον περιγράφει στο γαλλικό περιοδικό ως «πολυμήχανο, με ακατάβλητη αποφασιστικότητα».

«Ποτέ ξανά μνημόνια»

Το αφιέρωμα περνά και στην ελληνική οικονομία, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Μάρτιο του 2025.

Η πολιτική φιλοσοφία που του αποδίδει το γαλλικό περιοδικό συμπυκνώνεται στη φράση «ποτέ ξανά μνημόνια».

Το Le Point αναφέρεται στην αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, στην πτώση της ανεργίας και στην επιστροφή της χώρας σε πρωτογενή πλεονάσματα μετά την περίοδο της πανδημίας.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η αναφορά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος περιγράφει έναν υπουργό που μελετά σε βάθος τους φακέλους του, εμπνέει εμπιστοσύνη με τις γνώσεις του και διαθέτει χιούμορ.

Η Γαλλία, οι συμμαχίες και η ευρωπαϊκή επιρροή

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνει η σχέση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τη Γαλλία.

Το Le Point υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή του άνοδος είχε την υποστήριξη τόσο της Γαλλίας όσο και της Γερμανίας, ενώ ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ τον είχε στηρίξει στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup.

Οι δύο χώρες, σύμφωνα με τον Πιερρακάκη, μοιράζονται κοινές αντιλήψεις σε κρίσιμα πεδία, όπως η τεχνολογική κυριαρχία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Η επιρροή του φαίνεται να υπερβαίνει, μάλιστα, τις παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.

Η Ορόρ Λαλύκ, πολιτικός της Αριστεράς και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμφανίζεται στο αφιέρωμα να εκφράζει ανοιχτά την εκτίμησή της για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και λειτουργεί.

Ο «γίγαντας» των Πατησίων

Το Le Point δεν περιορίζεται στην πολιτική και οικονομική διαδρομή του, αλλά επιχειρεί να φωτίσει και την προσωπικότητά του.

Με ύψος 1,98 μέτρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφεται από τον συγγραφέα και στενό του φίλο Χρήστο Χωμενίδη ως ένας πραγματικός «γίγαντας».

Μεγάλωσε στα Πατήσια, φοίτησε στο Λεόντειο Λύκειο και από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη έφεση στην τεχνολογία, φτάνοντας να αποσυναρμολογήσει τον πρώτο του υπολογιστή μόλις στα εννέα του χρόνια.

Στα 22 του έφυγε για το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και ακολούθησαν σπουδές δημόσιας πολιτικής στο Χάρβαρντ και τεχνολογίας στο MIT, δύο πεδία που έμελλε να καθορίσουν τη μετέπειτα πολιτική του πορεία.

Από τον Τόλκιν και τον Ασίμοφ στον Κιούμπρικ και τον Νόλαν

Ιδιαίτερο χρώμα στο πορτρέτο δίνουν οι αναφορές στις πολιτιστικές επιρροές του.

Ο Πιερρακάκης εμφανίζεται ως λάτρης της λογοτεχνίας, της επιστημονικής φαντασίας και του κινηματογράφου, με το «Dune» του Φρανκ Χέρμπερτ και το «Foundation» του Ισαάκ Ασίμοφ να βρίσκονται μεταξύ των έργων που έχουν επηρεάσει τον τρόπο σκέψης του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πεποίθησή του για τη δύναμη του ανθρώπου να επηρεάζει την Ιστορία.

Στον κινηματογράφο, στην κορυφή των προτιμήσεών του βρίσκεται ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ιδιαίτερα το «Barry Lyndon», ενώ ακολουθούν ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Ντενί Βιλνέβ.

Το Le Point ολοκληρώνει το πορτρέτο του με μία χαρακτηριστική παρατήρηση: μέχρι σήμερα, η πολιτική διαδρομή του 43χρονου Κυριάκου Πιερρακάκη παρουσιάζεται ως μια πορεία με ελάχιστα λάθη και με το επόμενο μεγάλο στοίχημα να βρίσκεται πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ίδια την Ευρώπη.

Το βιογραφικό του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Bουλευτής ΝΔ Α’ Αθηνών. Από τις 12 Δεκεμβρίου του 2025, υπηρετεί ως Πρόεδρος του Eurogroup.

Είναι πολιτικός επιστήμονας και πληροφορικός. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ, στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Harvard Kennedy School (Μάστερ στη Δημόσια Πολιτική) και στο Πανεπιστήμιο MIT (M.Sc. στην Τεχνολογική Πολιτική). Είναι επίσης απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

Από το 2019 μέχρι το 2023, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Πιερρακάκης εισήγαγε μεταρρυθμίσεις που αναβάθμισαν τις σχέσεις κράτους-πολίτη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δημιουργήθηκε το gov.gr, η ηλεκτρονική πύλη του Δημοσίου, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.500 νέες ψηφιακές υπηρεσίες – όπως το Gov.gr Wallet και το βραβευμένο My Health app – διευκολύνοντας την καθημερινότητα για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, ορίστηκε Πρόεδρος της Συνόδου του Global Strategy Group του ΟΟΣΑ το 2021 και το 2024.

Από το 2023 μέχρι το 2025, ως Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ηγήθηκε της υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων για μια παιδεία πιο σύγχρονη, ποιοτική και συμπεριληπτική. Το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που εισήχθη στη διάρκεια της θητείας του, ενισχύει τη θωράκιση των Δημόσιων Πανεπιστημίων, προάγει τη διεθνοποίησή τους και ορίζει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας για τα μη κρατικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Τα σχολεία εισέρχονται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, με το Ψηφιακό Σχολείο και το Ψηφιακό Φροντιστήριο να παρέχουν δωρεάν ενισχυτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, η πλατφόρμα stop–bullying.gov.gr για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, τα αυστηρότερα παιδαγωγικά μέτρα και οι «Δράσεις Ενεργού Πολίτη» αποτύπωσαν την ακλόνητη δέσμευση του Υπουργείου για πιο ασφαλή σχολεία.

Ο κ. Πιερρακάκης γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.