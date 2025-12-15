Μαρία Καρυστιανου: «Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα» – Ποιες πρϋποθέσεις θέτει

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και μητέρα της Μάρθης, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού, η οποία έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο Kontra Channel ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συγκρότησης ενός κινήματος πολιτών, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να λάβει τη μορφή κόμματος και να συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για το αν το εγχείρημα θα μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, απάντησε πως αυτό είναι πιθανό, εφόσον υπάρξει σωστή προετοιμασία, οι κατάλληλοι άνθρωποι και οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης μιας εναλλακτικής επιλογής για τους πολίτες.

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με υφιστάμενα ή παλαιότερα πολιτικά κόμματα, καθώς και με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Η κ. Καρυστιανού περιέγραψε το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως ένα κίνημα πολιτών, ανεξάρτητων από κομματικές δομές, με γνώση, διάθεση και όραμα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια με μεγάλες φιλοδοξίες.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής της αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση 717, καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα, όπως οι κινητοποιήσεις των αγροτών, συνδέοντάς τα με την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές και θεσμικές αλλαγές.