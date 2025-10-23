Μαινόμενη Κωνσταντοπούλου στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον «κόφτη» – Επιτέθηκε στη Μπακογιάννη, εξύβρισε τη Γεροβασίλη

Καφενείο των φιλάθλων θύμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σημερινή διάσκεψη των Προέδρων με το θέμα του χρονοκόφτη να τίθεται στο επίκεντρο της έντασης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα στις επικείμενες αλλαγές που έχουν στόχο την καλύτερη χρονική διευθέτηση των συνεδριάσεων. Τότε ξεκίνησε ένας έντονος καυγάς ανάμεσα στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» και τη Ντόρα Μπακογιάννη, με την Όλγα Γεροβασίλη να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έριξε τα πυρά της στη Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη στο θέμα της Siemens, αλλά και το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Μπακογιάννη κοίταξε με έντονο βλέμμα την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», η οποία τότε σήκωσε το κινητό της για να καταγράψει το στιγμιότυπο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη που επενέβη λέγοντας πως «αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;».

«Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις», της απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Ντόρα Μπακογιάννη φέρεται να χαρακτήρισε «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία με τη σειρά της συνέχισε να εκτοξεύει τα βέλη της στους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης φωνάζοντας πως «ξεπλένουν» την κυβέρνηση, ενώ, ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» επιτέθηε στο ΚΚΕ αλλά και την Νέα Αριστερά με την Πέτη Πέρκα να της απαντά πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Μετά το σκηνικό έντασης η κ. Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις που έκανε χαρακτήρισε ως «Μαρία Αντουανέτα» την Ντόρα Μπακογιάννη και σχολιάζοντας το θέμα του χρονοκόφτη έκανε λόγο για «φασιστική πρωτοβουλία με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».