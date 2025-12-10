Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Τηρήθηκε ενός λεπτούς σιγής εις μνήμην του Αλέκου Φλαμπουράρη

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:53

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Η συνεδρίαση έγινε εν μέσω τεταμένου κλίματος, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», αλλά και την παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη.

