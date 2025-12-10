Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
Τηρήθηκε ενός λεπτούς σιγής εις μνήμην του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.
Η συνεδρίαση έγινε εν μέσω τεταμένου κλίματος, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», αλλά και την παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις