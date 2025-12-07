Παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή», Σπύρος Σουρμελίδης

Δεκτή έγινε η παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της “Αυγής“, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση: “Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο“.