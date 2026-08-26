Χάρης Δούκας: «Τώρα είναι η στιγμή να κατεδαφιστεί το Badminton»

Την άμεση κατεδάφιση του καμένου κτιρίου του Badminton και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων ζητά ο Δήμος Αθηναίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η οποία προβλέπει επίσης την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή και την απόδοση των σχετικών χώρων στους πολίτες.

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«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνση του κτιρίου πρώτο και ξεκάθαρο στόχο.

Ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι, εάν δεν αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες, ενδέχεται οι μελλοντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις να διαμορφώσουν διαφορετικά δεδομένα για την περιοχή.

Η δέσμευση που εκκρεμεί από το 2004

Ο Χάρης Δούκας υπενθύμισε ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004 για την απομάκρυνση των προσωρινών ολυμπιακών εγκαταστάσεων, χωρίς όμως η δέσμευση αυτή να έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, συνέδεσε την ανάγκη δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Αθήνα, επισημαίνοντας τη σημασία των μεγάλων, ελεύθερων και προσβάσιμων χώρων πρασίνου.

Τα τέσσερα αιτήματα του Δήμου Αθηναίων

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βασίζεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:

Άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton.

Πλήρης αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή , με απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων.

, με απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων. Επιτάχυνση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων.

για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων. Προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και επεξεργασία νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης του πάρκου.

Κοινή παρέμβαση με τους όμορους δήμους

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, έχει ήδη αποσταλεί κοινή επιστολή, η οποία συμφωνήθηκε με τους δημάρχους Ζωγράφου και Παπάγου–Χολαργού.

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Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

«Σήμερα ξεκινάμε. Θα το πάμε δυνατά όλη την επόμενη περίοδο, σε συνεργασία με τους κατοίκους και τις πρωτοβουλίες της περιοχής», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, προαναγγέλλοντας δράσεις και εκδηλώσεις για την προώθηση του αιτήματος.