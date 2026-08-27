Κώστας Σόμμερ: Χόρεψε με την 3,5 ετών κόρη του στην παραλία – Βίντεο

Ο Κώστας Σόμμερ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Καλοκαιριού μαζί με την οικογένειά του, την σύζυγό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη και τα δύο παιδιά τους. Ο ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη (26/8) στην παραλία της Βάρκιζας κάνοντας μία από τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα.

Η οικογένεια έχει επιστρέψει πλέον από τις καλοκαιρινές διακοπές, όμως συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τον καλό καιρό για μικρές αποδράσεις κοντά στη θάλασσα. Ανάμεσα στις στιγμές που απαθανάτισαν ήταν και ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο ανάμεσα στον Κώστα Σόμμερ και την κόρη του, Σιμόνη. Πατέρας και κόρη φαίνονται στο βίντεο να χορεύουν δίπλα στη θάλασσα, με τη μικρή να απολαμβάνει εμφανώς το παιχνίδι και την παρέα του μπαμπά της.

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Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια τετραμελή οικογένεια. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2020 και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στον Άλιμο. Τον Σεπτέμβριο του 2021 γεννήθηκε ο γιος τους, Ιάσονας, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Σιμόνη.